Проследите развитие объединительного процесса в 1917-1922 гг. Какие факторы способст??овали созданию СССР

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общие границы и стало быть общая история. у этих государств был схож государственный строй. вспомним что в России было такое понятие как крепостное право. после его отмены появилось куча людей которые не знали что делать с предоставленной им "свободой". а крепостными были целыми областями и губерниями. к тому времени был индустриальный бум. что будет если напичкать страны техникой и оружием, естественно война. что делает Германия проигрывая первую мировую войну, она дает России Ленина. естественно у такой массы "холопов" в России без крепостного права, рождались дети. и этими детьми легко управлять. дав им пищу для ума в виде учений Маркса и Энгельса. как говорится на безрыбье и рак-рыба. этими уже не холопами совершается революция, которая выводит Россию из первой мировой. проиграв первую мировую Германия легко отделалась, и там остались много офицеров которые считали что война не проиграна и хотели реванша. на этой горячей почве недовольства к власти приходит Гитлер. и активно пропагандирует авторитаризм. в свою очередь спонсированный из Германии Ленин получает в руки разореную гражданской войной страну. но все таки страну. как управлять страной после разрухи, естественно введя жесткий режим. и сохранить власть путем уничтожения несогласных. в соседних с Россией государствах такая же ситуация. обьединить их делотехники.. . как уже известно у Ленина особые отношения с Германией. и он верно знал какие планы у них. и что надо готовится к большой дележке и распределению мира. все понимают что назревает новый конфликт между странами, чтоб успеть, Россия проводит срочную индустриализацию страны. так как у соседей нет такой возможности и даже нет полезных ископаемых то Россия их просто поглощает. в нехилой борьбе к власти приходит Сталин. который управлял пятнадцатью госудастрвами входящими в состав СССР и еще половиной мира над которым имел влияние, а некоторые не могут даже с пятнадцатью учениками справится.. . позже Германия обьявляет о расширении своих границ.