Випиши іменники із залежними від них прикметниками. Ой весела в нас зима, веселішої нема,- грає срібними зірками, вється синіми димками, снігом землю обійма.

Українська мова

Випиши іменники із залежними від них прикметниками. Ой весела в нас зима, веселішої нема,- грає срібними зірками, вється синіми димками, снігом землю обійма.

Автор: Гость