Випиши іменники із залежними від них прикметниками. Ой весела в нас зима, веселішої нема,- грає срібними зірками, вється синіми димками, снігом землю обійма.

Українська мова
Випиши іменники із залежними від них прикметниками. Ой весела в нас зима, веселішої нема,- грає срібними зірками, вється синіми димками, снігом землю обійма.
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Автор: Гость
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Гость:
Весела зима ,срібними зірками ,синіми димками . Допоможе?
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