Как найти 3/5 от 5/7
Алгебра
Как найти 3/5 от 5/7
Ответ(ы):
Гость:
Переверни вторую дробь и просто умножь 5 на 5 , а 3 на 7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Проследите развитие объединительного процесса в 1917-1922 гг. Какие факторы способст??овали созданию СССР
Українська мова
Випиши іменники із залежними від них прикметниками. Ой весела в нас зима, веселішої нема,- грає срібними зірками, вється синіми димками, снігом з...
Физика
Тело массой 1 кг свободно падает с высоты 5 м.На какой высоте кинетическая энергия ??ела будет равна его потенциальной энергии?Какой будет скорость...
Информатика
Дан одномерный массив из 5 элементов. Найти сумму всех положительных элементов ма??сива. Начало такое var a: array[1..5] of integer;