Решите Дискриминантом x(в квадрате)-8х-84=0
Алгебра
Решите Дискриминантом x(в квадрате)-8х-84=0
Ответ(ы):
Гость:
Х^2-8х-84=0 D=64+336=400 x1=8+20/2=14 x2=8-20/2=-6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
История
Проследите развитие объединительного процесса в 1917-1922 гг. Какие факторы способст??овали созданию СССР
Українська мова
Випиши іменники із залежними від них прикметниками. Ой весела в нас зима, веселішої нема,- грає срібними зірками, вється синіми димками, снігом з...
Физика
Тело массой 1 кг свободно падает с высоты 5 м.На какой высоте кинетическая энергия ??ела будет равна его потенциальной энергии?Какой будет скорость...