Найдите наименьшее положительное число х, обладающее следующими свойствами: а)Х равен дроби, числитель и знаменатель которой - двузначные числа; б)если числитель этой дроби уменьшить на единицу, а знаменатель удвоить, то дробь ...
Математика
Найдите наименьшее положительное число х, обладающее следующими свойствами: а)Х равен дроби, числитель и знаменатель которой - двузначные числа; б)если числитель этой дроби уменьшить на единицу, а знаменатель удвоить, то дробь станет равной 1/11; В ответе укажите сумму числителя и знаменателя полученной дроби Х без пробелов и каких-либо знаков препинания, например 100.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я предлагаю действовать перебором. Числитель не может быть меньше 10 (т.к. двузначный). Если он 10, то после вычитания станет 9, тогда знаменатель должен стать (после удвоения) 99 (чтобы дробь стала быть равной 1/11). Но никакое целое число после удвоения не равно 99, значит 10 в качестве числителя не подходит. Берём 11. После вычитания 1 станет 10. Значит знаменатель станет 110 (опять чтобы получилось 1/11)Чтобы он (знаменатель) стал 110, первоначально он должен быть 55. Т.е. дробь 11/55 нам подходит, т.к. после преобразований она становится 10/110 = 1/11. Рассуждая дальше, найдём ещё такие числа, например 13/66 - тоже подходит, и оно меньше, чем 11/55, дальше 15/77 и оно ещё меньше, 17/88 - следующее и 19/99 - последнее, т.к. дальше пойдут трёхзначные знаменатели. И эта последняя дробь наименьшая из всех. Значит она и есть ответ. И сумма числителя и знаменателя 118
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