Почему культура российской империи первой половине 19 века называется золотым?
История
Почему культура российской империи первой половине 19 века называется золотым?
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Архитектура: классицизм. Стиль ампир. В литературе произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.В.Гоголя. Смена стилевых направлений. Становление Отечественного театра. Это появление русской классической музыки. Основоположником является М.И. Глинка. Развитие оперы. Появление романсов. Написан первый гимн Российской империи.взлет отечественной культуры в первой половине 19 в. позволил назвать это время «золотым веком». Культура развивалась на фоне возрастающего национального характера.
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