Найдите в сказках А.Пушкина эпитеты по сказке мёртвой цатице
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Найдите в сказках А.Пушкина эпитеты по сказке мёртвой цатице
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Гость:
Вьётся вьюга, белёшенька земля, чёрной зависти, светлой горнице
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