Найдите значение выражения: 1 7/9*33/8-2 5/6*10/51
Математика
Найдите значение выражения: 1 7/9*33/8-2 5/6*10/51
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 7/9 × 33/8 - 2 5/6 × 10/51 = 16/9 × 33/8 - 17/6 × 10/51 = 2/3 × 11 - 1/3 × 5/3 = 22/3 - 5/9 = 66-5/9 = 61/9
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