Найти грамматическую основу в предложениях : 1. Кто при звездах и при луне Так по??дно едет на коне? Чей это конь неутомимый Бежит в степи необозримой? 2. Отчего ж нам этот край дороже всех заморских сказочных земель.

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Найти грамматическую основу в предложениях : 1. Кто при звездах и при луне Так по??дно едет на коне? Чей это конь неутомимый Бежит в степи необозримой? 2. Отчего ж нам этот край дороже всех заморских сказочных земель.

Автор: Гость