Решите задачу номер7!!!!!
Математика
Решите задачу номер7!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)3426/3=1142 кг - торты 2)1142/2=571 кг - пироги с дичью ответ: на приготовление пирогов ушло 571 кг муки
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