Рассказ про морскую зелёную черепаху

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Семейство морских черепах, обитателей тропических морей, насчитывает 6 видов. Условно этих рептилий можно разделить на тихоокеанских и атлантических. Но отличаются они друг от друга мало, да и история их жизни на Земле схожа. Зеленая морская черепаха, к сожалению, называется еще и суповой. Именно ради вкусного мяса и знаменитого черепашьего супа уничтожают этих животных. Охота на черепах продолжается всюду. В местах, где обитает водная зеленая черепаха, ее мясо употребляют в пищу, а также скармливают свиньям. Из панцирей изготавливают поделки и сувениры. В ход идут даже костяные пластинки не столь высокого качества. Яйца едят свежими или добавляют в кондитерские изделия. Поэтому, даже если черепашье мясо не вывозится на рынки крупных городов и в другие страны, многие виды особей постоянно находятся под угрозой полного истребления