Найти координаты точки пересечения у=4х-2

Алгебра
Найти координаты точки пересечения у=4х-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Приравняй эти функции 4х-2= -16х+36 4х+16х=36+2 20х= 38 х= 38:20 х=1,9     подставь это  в любую функцию, например  у= 4х-2                у= 4·1,9-2=7,6-2=5,6    Ответ: точка перес.  (1,9;  5,6)
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