Найти координаты точки пересечения у=4х-2

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Приравняй эти функции 4х-2= -16х+36 4х+16х=36+2 20х= 38 х= 38:20 х=1,9 подставь это в любую функцию, например у= 4х-2 у= 4·1,9-2=7,6-2=5,6 Ответ: точка перес. (1,9; 5,6)