Выполни деление с остатком 48 8 73 8 58 7 118 23 400:57 487:17 456:6 683:5
Математика
Выполни деление с остатком 48 8 73 8 58 7 118 23 400:57 487:17 456:6 683:5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(а) остаток 9) (б) остаток 1) ( в) остаток 2 ) (г) остаток 3) ( д) остаток 122) (е) остаток 11 ) (ж)остатка нет) (з) остаток 8)
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