Выполни деление с остатком 48 8 73 8 58 7 118 23 400:57 487:17 456:6 683:5

Математика
Выполни деление с остатком 48 8 73 8 58 7 118 23 400:57 487:17 456:6 683:5
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Гость:
(а)  остаток 9)    (б)  остаток 1)  ( в)  остаток 2 )   (г) остаток  3)   ( д) остаток 122)  (е) остаток 11 )  (ж)остатка нет)     (з) остаток 8)
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