Найти Sin A, если Cos A равен минус две третьих.

Геометрия
Найти Sin A, если Cos A равен минус две третьих.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Только тут необходимо еще промежуток знать, чтобы определить знак у косинуса
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Как росположены формы рельефа
Ответить
Математика
Три девочки должны принести в класс булочки, первая принесла 5 булочек, вторая 7 бу??очек, а третья 12 рублей. Как это все разделить поровну? Логис...
Ответить
Обществознание
Вопросы из кроссворда: 1 состояние душевного дискомфорта вызванное конфликтом 2 неразрешимая на первый взгляд трудная ситуация
Ответить
Математика
Известное высказывание галилея
Ответить
Другие предметы
Какое животное двигается безшумнее тигр или медведь? Какая особенность лап позво??яет ему это делать? Помагите! Плыз.
Ответить