Напешите схему о сооружении Акыртас

История
Напешите схему о сооружении Акыртас
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Большинство ученых полагают, что Акыртас строился по приказу главного организатора завоевательных походов арабов в Среднюю Азию, арабского полководцаКутейбы ибн Муслима в 714—715 годах [2]. Не достроен он был по причине того, что Кутейбу обвинили в сепаратистских настроениях и казнили[1].
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