Назовите по три бактерии и вирусы вызывающие человеческую болезнь(Помогите пожалуйста)
Биология
Назовите по три бактерии и вирусы вызывающие человеческую болезнь(Помогите пожалуйста)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СПИД, кишечная палочка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Помогите!! Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон, относятся как 11:7 Найдите углы ромба.
Математика
За три дня Маша прочитала 325 страниц книги В первый день она прочитала 0,4 всей книг??, во. второй день - 0,6 остатка. сколько страниц прочитала М...
Русский язык