Назовите по три бактерии и вирусы вызывающие человеческую болезнь(Помогите пожалуйста)

Биология
Назовите по три бактерии и вирусы вызывающие человеческую болезнь(Помогите пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СПИД, кишечная палочка
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