Задания на образование слов с помощью суффиксов

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Задания на образование слов с помощью суффиксов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень+н=осенний, кот+ищ=котище, слон+ник=слоник, дом+ик=домик, мышь+к=мышка, книга+к=книжка, рыба+ин=рыбина, колос+чек=колосочек, мама+ул=мамуля, сестра+ичк=сестричка, мал+еньк=маленький.
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