Задания на образование слов с помощью суффиксов
Русский язык
Задания на образование слов с помощью суффиксов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осень+н=осенний, кот+ищ=котище, слон+ник=слоник, дом+ик=домик, мышь+к=мышка, книга+к=книжка, рыба+ин=рыбина, колос+чек=колосочек, мама+ул=мамуля, сестра+ичк=сестричка, мал+еньк=маленький.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Геометрия
Помогите!! Углы, образуемые диагоналями ромба с одной из его сторон, относятся как 11:7 Найдите углы ромба.