Написать маленькую сказку .

Гость: Гость:

Жил-был царь у него было 2 сына старший хотел заполучить наследство отца и младший сын Иван хотел дружить со всеми но друзей у него не было старший сын забрал клад отца а Иван хотел чтобы этот клад остался у отца и встретил Иван жука и пошёл дальше опять встретил этого жука а жук говорить умеет и сказал если ты совершишь доброе дело и скажешь что это он превратится он в лучшего друга и жук помогал Ивану и Иван встретил старшего сына и сказал отдавай клад он ответил нет и побил Ивана но жук так хотел стать другом Ивана и на прыгнул на него жук а старший сын до жути боится жуков и отдал клад вот так жук стал лучшем другом Ивана а старшего брата в темницу и стал Иван царём