Написать сочинение на тему музыкальные произведения
Музыка
Написать сочинение на тему музыкальные произведения
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Гость:
Музыка появилась в моей жизни задолго до того, как я научился различать разные стили и направления, узнал о творчестве великих композиторов и музыкантов. Первой мелодией, которую я помню до сих пор, была мамина колыбельная. Когда слова заканчивались, мама тихо напевала ла-лала-ла-ла, и ее мелодичные напевы успокаивали меня и, наверняка, положили начало моему хорошему отношению к музыке. Потом были музыкальные спектакли и пьесы, любимые детские песни и первые кумиры.
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