Написать сочинение от лица воина ледового попоища

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Ледовое побоище на Чудском озере произошло 5 апреля 1242 года. Оно стало известно как одна из важнейших в истории страны побед. Дата этой битвы поставила точку в притязаниях Ливонского ордена на русские земли. Но, как часто бывает, многие факты, связанные с событием, произошедшим в далеком прошлом, являются для современных ученых спорными. Да и достоверность большинства источников может быть поставлена под сомнение. В результате, современным историкам не известно точное число войск, участвовавших в сражении. Этой информации нет ни в Житии Александра Невского, ни в летописях. Предположительно количество русских воинов, принявших участие в сражении равно 15 тысячам, ливонские рыцари привели с собой около 12 тысяч воинов, большей частью ополченцев. Выбор в качестве места для битвы Александром льда Чудского озера (недалеко от Вороньего камня), имел важное значение. Прежде всего, позиция, занятая воинами молодого князя позволяла перекрыть подступы к Новгороду. Наверняка, Александр Невский помнил и о том, что тяжелые рыцари более уязвимы в зимних условиях. Итак, Ледовое побоище кратко можно описать следующим образом. Ливонские рыцари выстроились в хорошо известный боевой клин. Тяжелые рыцари разместились на флангах, а воины с легким вооружением - внутри этого клина. Русские летописи называют такое построение «великой свиньей». Но, о том, какое построение избралАлександр Невский современным историкам ничего не известно. Это вполне мог быть «полчный ряд», традиционный для русских дружин. На наступление по открытому льду рыцари решились, даже не имея точных данных ни о количестве, ни о расположении войск противника. Схема Ледового побоища отсутствует в дошедших до нас летописных источниках. Но, ее вполне можно реконструировать. Рыцарский клин атаковал сторожевой полк и двинулся дальше, довольно легко прорвав его сопротивление. Однако, наступавшие встретили на дальнейшем пути немало препятствий совсем неожиданных. Вполне можно предположить, что этот успех рыцарей был заранее подготовлен Александром Невским. Клин оказался зажат в клещи и практически полностью потерял маневренность. Атака засадного полка окончательно склонила чашу весов на сторону Александра. Рыцари, облаченные в тяжелые доспехи, были совершенно беспомощны, стащенные со своих коней. Тех, кто смог спастись после битвы новгородцы преследовали, по сообщениям летописей «до Соколиного берега». Александр победил в Ледовом побоище, чем принудил Ливонский Орден к заключению мира и отказу всех территориальных притязаний. Воины, плененные в бою, обеими сторонами были возвращены. Стоит отметить, что битва на Чудском озере является по-своему уникальной. Впервые в истории пешее войско смогло одержать победу над тяжеловооруженной конницей. Безусловно, важную роль сыграли погодные условия, рельеф местности, и внезапность. Благодаря победе Александра Невского была устранена угроза захвата северо-западных русских территорий Орденом. Так же, это позволило новгородцам сохранить торговые связи с Европой.