Написать сжатое изложение пж

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Задай вопрос из школьного предмета Мария10ⁿ0000 5-9 Русский язык 5+3 б Напишите сжатое изложение 70-80 слов срочно!!!!!!!!! Великодушие в людях никогда не проявляется само собой. Великодушие - это результат наличия силы в человеке. Силы, конечно же, не телесной, не силы денег и не силы власти, а силы души, силы духа человека, внутренней силы. Если человек слаб духом, то есть ощущает в чем-то свою ущербность, обделенность, неполноценность, бедность, то о каком великодушии с его стороны можно говорить? Ведь в самом общем представлении великодушие - это способность отдавать. Отдавать свою выгоду, свои ценности ради блага других людей или ради неких собственных жизненных принципов. Да, источник великодушия - это сила. А сила - это изобилие, избыток. Поэтому, чтобы быть великодушным, человеку, по меньшей мере, надо хотя бы внутренне ощущать, что он сыт, богат, востребован... Только это ощущение собственной самодостаточности дает возможность каждому поделиться деньгами, едой, славой, властью, удобным положением, статусом в обществе, а в итоге - поделиться свой нравственной силой с другими. (152 слова) Комментарии (1) следить Отметить нарушение Sashaariefiev 25.05.2015 sashaariefiev нужно три обзаца Мария10ⁿ0000 Спросите Sashaariefiev о заданном вопросе... Ответы и объяснения Аккаунт удален Великодушие - сложное слово. Оно - результат проявления силы души в каждом из нас. Если человек слаб, то ощущает свою ущербность, неполноценность, обделенность ,а потому не может проявить это качество. Великодушие - способность отдавать вне зависимости от своих жизненных принципов. Чтобы стать альтруистом, необходимо ощущение внутреннего комфорта и внутренней потребности к пониманию других. Самодостаточный человек легко поделится с другими славой, куском хлеба, властью, деньгами, положением в обществе и частью своей души.