Напиши всех положительных и отрицательных героев сказки Чипполино?
Литература
Напиши всех положительных и отрицательных героев сказки Чипполино?
Ответ(ы) на вопрос:
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Положительные: Чиполлино, его отец Чиполлоне, сапожник Виноградинка,кум Тыква и кума Тыквочка,синьор зелёный Горошек,профессор Груша,лук Порей,Фасолинка,кум Черника, Вишенка,Земляничка, Редиска, сеньор Петрушка. отрицательные: сеньор Помидор,графини Вишни(старшая и младшая),пёс Мастино,мистер Моркоу и собака Держи-Хватай,барон Апельсин и герцог Мандарин.
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