Напиши всех положительных и отрицательных героев сказки Чипполино?

Гость: Гость:

Положительные: Чиполлино, его отец Чиполлоне, сапожник Виноградинка,кум Тыква и кума Тыквочка,синьор зелёный Горошек,профессор Груша,лук Порей,Фасолинка,кум Черника, Вишенка,Земляничка, Редиска, сеньор Петрушка. отрицательные: сеньор Помидор,графини Вишни(старшая и младшая),пёс Мастино,мистер Моркоу и собака Держи-Хватай,барон Апельсин и герцог Мандарин.