Олимпиада помогите с заданием

Обществознание
Олимпиада помогите с заданием
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-5,Б-17,В-6,Г-4,Д-13,Ж-15,3-18,И-10,К-12.Вроде так
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