Автобус вышелот станции со скорость 40 км|ч. через час вышел второй автобус в проти??оположном направлении со скорость60 км/ч. через какое время после выхода первого автобуса расстояние между будет равно 240 км
Математика
Автобус вышелот станции со скорость 40 км|ч. через час вышел второй автобус в проти??оположном направлении со скорость60 км/ч. через какое время после выхода первого автобуса расстояние между будет равно 240 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)40•3=120(км)-расстояние после выхода первого автобуса. 2)140:60=2 1/3(ч)-время, за которое будет пройдено 140 км вторым автобусом. 3)240:40=6(ч)-время, за которое будет пройдено 240 км первым автобусом. Ответ:120; 2 1/3; 6.
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