Автобус вышелот станции со скорость 40 км|ч. через час вышел второй автобус в проти??оположном направлении со скорость60 км/ч. через какое время после выхода первого автобуса расстояние между будет равно 240 км

Математика

Автобус вышелот станции со скорость 40 км|ч. через час вышел второй автобус в проти??оположном направлении со скорость60 км/ч. через какое время после выхода первого автобуса расстояние между будет равно 240 км

Автор: Гость