Меры профилактики заболеваний органов человека

Гость: Гость:

соблюдение правил личной гигиены;отказ от курения и приема крепких спиртных напитков;повышение общей двигательной активности, регулярное выполнение физкультуры или гимнастики;очищение собственного жилища от пыли, потенциальных аллергенов и токсинов, регулярное проветривание и увлажнение воздуха в квартирах;переход на сбалансированное полноценное питание, при этом важно учитывать состав пищи, ее калорийность и вид используемой термической обработки;использование соответствующей сезону и погоде одежды;регулярное прохождение комплексных профилактических осмотров, включающих посещение врача, лабораторные и инструментальные обследования;проведение плановой профилактической вакцинации согласно национальному календарю прививок, а также дополнительной вакцинации перед угрожающими эпидемиями или поездкой в страны Азии и Африки;грамотная организация рабочего места;соблюдение режима труда и отдыха, а также естественных биологических циклов сон-бодрствование;избегание личностно-значимых стрессовых ситуаций, своевременное обращение к специалисту для решения внутренних психологических конфликтов;использование естественных факторов для закаливания, укрепления местных защитных барьеров кожи и слизистых оболочек.