Напишите 10 - 15 слов из толкового словаря с пометой

Русский язык
Напишите 10 - 15 слов из толкового словаря с пометой
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Гость:
Авангард,(первая линия наступления).бои в авангарде. аморфный(неоформленный) денонсировать(разорвать отношения) ИРРАЦИОНАЛЬНЫЙ(ПРОТИВОРЕЧАЩИЙ) эскулап(врач) перевёртыш(обманщик) трек(звуковая дорожка) фетиш(амулет) фигляр(клоун) корпеть(усердно трудиться) мандат(документ) отстой(отработка) тезис(логический посыл) узурпатор(самозванец) цинизм(наглость)
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