Почему в начале 15 веке француские войска снова стали терпеть паражения?

Гость: Гость:

Во франции началась война за власть между двумя партиями-бургундцев с арманьяками что осложнило военное положение во франции а англичане в своё время пользуясь распрями и помогали то одним то другим не давая никому преимущества но в конце концов возник союз между англичанами и бургундцами