Почему в начале 15 веке француские войска снова стали терпеть паражения?
История
Почему в начале 15 веке француские войска снова стали терпеть паражения?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во франции началась война за власть между двумя партиями-бургундцев с арманьяками что осложнило военное положение во франции а англичане в своё время пользуясь распрями и помогали то одним то другим не давая никому преимущества но в конце концов возник союз между англичанами и бургундцами
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