Напишите эссе на тему:личностью не рождаются личностью становятся!

Гость: Гость:

Ведь на самом деле:Личностью не раждаются,личностью становится каждый человек с рождения имеет свои негативные и свои позитивные стороны.Но стать личностью в наше время очень тяжело.Так как все стремятся стать серой массой.Да и быть Личностью в наше времена очень тяжело.Так как вс считают если ты имеешь своё мнение то ты белая ворона все начинают тебя нагружать и человек становится простым без своей изюминки.Но если всё будет так продолжатся то все станут одинаковыми и жить станет скучно.