Напишите названия мельчайших частиц вещества и мельчайших частиц данного вещест??а
Физика
Напишите названия мельчайших частиц вещества и мельчайших частиц данного вещест??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы, атомы, протоны, нейтроны, электроны, нейтрино, кварки, фатоны, глюоны, гравитоны, лептоны, барионы - все это элементарны частицы!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Окружающий мир
Математика
А) В одном пакете 1.85 кг муки, в другом - на 0.5 кг больше.Сколько муки в 2 пакетах?Ответ выразите в кг и граммах Б) В 1 день бригада отремонтир...
Математика
Угол AOB равен 87 градусам.Внутри данного угла проведен луч OC.Найдите градусную меру угла AOC,если угол BOC=52 градуса.