Напишите названия мельчайших частиц вещества и мельчайших частиц данного вещест??а

Физика
Напишите названия мельчайших частиц вещества и мельчайших частиц данного вещест??а
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молекулы, атомы, протоны, нейтроны, электроны, нейтрино, кварки, фатоны, глюоны, гравитоны, лептоны, барионы - все это элементарны частицы!
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