Напишите !! не большой рассказ о древнем животном (любом)

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Шерстистый мамонт ( Mammuthus primigenius) появился 300 тысяч лет назад в Сибири, откуда распространился в Северную Америку и Европу. Мамонт был покрыт грубой шерстью, длиной до 90 см. Слой жира толщиной почти 10 см служил дополнительной теплоизоляции. Летняя шерсть была существенно короче и менее плотной. Окрашены были скорее всего, в тёмно-коричневый либо черный цвет. С маленькими ушами и коротким по сравнению с современными слонами хоботом шерстистый мамонт был хорошо приспособлен к холодному климату. Шерстистые мамонты были не стольогромные, как часто предполагается. Взрослые самцы достигали высоты от 2,8 до 4 м, что не намного больше современных слонов. Тем не менее, они были значительно массивней слонов, достигая веса до 8 тонн. Заметное отличие от ныне живущих видов хоботных заключалось в сильно изогнутых бивнях, в особом наросте на верхней части черепа, высоком горбу и круто падающей задней части спины. Найденные до наших дней бивни достигали максимальной длины 4,2 м и веса 84 кг. В среднем, они составляли, однако, 2,5 м и весили 45 кг. Помимо шерстистых северных мамонтов существовали и южные, без шерсти. В частности колумбийский мамонт (Mammuthus columbi), который был одним из наиболее крупных представителей семейства слоновых, которые когда-либо существовали. Высота в холке у взрослых самцов достигала 4,5 м, а их вес составлял около 10 т. Состоял в близком родстве с шестистым мамонтом (Mammuthus primigenius) и соприкасался с ним северной границей ареала. Обитал на широких просторах Северной Америки. Самые северные места находок расположены на юге Канады, самые южные — в Мексике. Питался преимущественно травами и жил подобно сегодняшним видам слонов в матриархальных группах от двух до двадцати животных под предводительством зрелой самки. Взрослые самцы приближались к стадам лишь во время брачного периода. Матери защищали мамонтят от крупных хищников, что не всегда удавалось, о чем свидетельствуют находки сотен детёнышей мамонта в пещерах рядом с гомотериями (Homotherium). Вымирание колумбийского мамонта пришлось на конец плейстоцена около 10 тысяч лет назад. Титаноидесы ( Titanoides) жили 60 млн. лет назад на Американском континенте и были первыми по-настоящему крупными млекопитающими. Местность, где обитал Titanoides – субтропики с заболоченным лесом, похожая на современную южную Флориду. Питались, вероятно, корнями, листьями, корой деревьв, также не брезговали мелкими животными и падалью. Отличались наличием устрашающих клыков – сабель, на огромном, почти полуметровом черепе. В целом, это были могучие звери, с весом около 200 кг. и длиной тела до 2 метров.