Условная запись химической реакции при помощи химических формул и специальных знаков-это...
Химия
Условная запись химической реакции при помощи химических формул и специальных знаков-это...
Ответ(ы):
Гость:
Уравнение химической реакции
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Деталь на чертеже, выполненном в объёме 4:1 имеет длину 56 см.Какую длину будет иметь эта же деталь на чертеже, выполненном в масштабе 1:2?
Обществознание
Математика
В магазине купили три с половиной килограмма печенья и два килограмма конфет. Ско??ько стоит вся покупка, если 1 кг печенья стоит 15 грн, а килогра...
Русский язык
Алгебра