Напишите предложения с причастиями возвращающийся и обновляющийся.

Русский язык
Напишите предложения с причастиями возвращающийся и обновляющийся.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Усталый путник возвращающийся из деревни очень устал, го до дома  еще далеко. Обновляющийся ассортимент магазина увеличивается с каждым днем.
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