Помогите. Нужно составить программу по информатике (тема-оператор цикла с предусловием). Задача: было 3000 дол.Через сколько лет на счету будет 10000 дол,под 15%. Спасибо всем,заранее кто ответит.

Информатика

Помогите. Нужно составить программу по информатике (тема-оператор цикла с предусловием). Задача: было 3000 дол.Через сколько лет на счету будет 10000 дол,под 15%. Спасибо всем,заранее кто ответит.

Автор: Гость