Помогите. Нужно составить программу по информатике (тема-оператор цикла с предусловием). Задача: было 3000 дол.Через сколько лет на счету будет 10000 дол,под 15%. Спасибо всем,заранее кто ответит.
Информатика
Помогите. Нужно составить программу по информатике (тема-оператор цикла с предусловием). Задача: было 3000 дол.Через сколько лет на счету будет 10000 дол,под 15%. Спасибо всем,заранее кто ответит.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var n,k,a:integer; begin a:=3000; n:=0; while a<10000 do begin n:= n+1; a:= a+450; end; writeln (n); end. в итоге выдает 16
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