Напишите рассказ один день из жизни рыцаря от своего лица

Гость: Гость:

Я – рыцарь Орест, из рода Орестов. Девиз нашего рода : « Серебром и золотом я не найду себе верное войско, а верным войском добуду и серебро, и золото» . Наш герб – серебристо–золотистый четырёхугольный герб с лилией посередине. Мужчины нашего рода рослые, белокурые, голубоглазые. Мы рано начинаем носить оружие и расстаемся с ним только после смерти. Моё тело защищает кольчуга, голову – шлем, а в минуту опасности я опускаю на лицо забрало – металлическую пластину с прорезями для глаз. Замок – это наше жилище и наша крепость (здесь мы укрываемся от нападения врагов и восставших крестьян) . Он стоит на холме, окружённым рвом. Через ров перекинут подъёмный мост. При нападении врага его поднимают при помощи цепей. Для надёжной защиты построены мощные стены с зубчатыми башнями. Моё любимое занятие – охота. Охота не только служит развлечением, но и помогает пополнять запасы пищи. А ещё я люблю участвовать на турнирах и состязаться в силе и ловкости. После охоты и турниров, в нашем замке мы проводим пиры