Какие Характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриально??о общества?
Обществознание
Какие Характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриально??о общества?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аграрное(доиндустриальное) общество: - абсолютная монархия; - у населения отсутствуют права; - преобладает сельское хозяйство ; - фактор производства – земля; - рабский труд; - разделение на сословия (замкнутое); - господство религии – верующие - науки мало, основная масса населения безграмотная Индустриальное общество: - появление политических прав и свобод - появление республик, демократии - появление коллективного труда - преобладает промышленность - фактор производства – капитал - разделение на сословия (открытые) - появление среднего класса - появление науки (повышение грамотности) - Культура выходит в массу - позиция религии ослабевает Постиндустриальное Общество: - демократия - создание гражданского общества - многообразие политических форм - главный фактор производства – информация - появляется средство услуг (60%) - компьютеризация - разделение на сословия нет, общество равно - идет разделение на уровни дохода - основной слой – средний класс - наука на первом месте - необходимость, непрерывность образования - религия исчезает (уступает науки) -культура массовая - высокая производительность труда
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