Какие Характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриально??о общества?

Обществознание
Какие Характерные черты доиндустриального, индустриального и постиндустриально??о общества?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аграрное(доиндустриальное) общество: - абсолютная монархия; - у населения отсутствуют права;   - преобладает сельское хозяйство ;  - фактор производства – земля; - рабский труд; - разделение на сословия (замкнутое);   - господство религии – верующие  - науки мало, основная масса населения безграмотная    Индустриальное общество:  - появление политических прав и свобод   - появление республик, демократии  - появление коллективного труда   - преобладает промышленность   - фактор производства – капитал  - разделение на сословия (открытые)   - появление среднего класса   - появление науки (повышение грамотности)   - Культура выходит в массу  - позиция религии ослабевает Постиндустриальное Общество: - демократия  - создание гражданского общества   - многообразие политических форм   - главный фактор производства – информация   - появляется средство услуг (60%)   - компьютеризация   - разделение на сословия нет, общество равно  - идет разделение на уровни дохода  - основной слой – средний класс  - наука на первом месте   - необходимость, непрерывность образования  - религия исчезает (уступает науки)  -культура массовая  - высокая производительность труда
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