При каком значении коэффициентов b и c точка А(-7;49) является вершиной параболы,зада??ной уравнением у=x^2+bx+c? 1)b=14,c=98 2)b=-14,c=-98 3)b=7,c=-49

Гость: Гость:

Правильный ответ 1. х=-7, у=49 абсцисса вершины параболы находится по формуле -b/ 2a, а - это коэффициент перед x^2,в - это коэффициент перед x. Если А - это вершина параболы, то -7 = -в / (2*1) решаем уравнение -7=-в/2 отсюда в=2*7=14 Теперь ищем с: подставляем в формулу вместо x= - 7, y = 49( это координаты точки А) и вместо в = 14 и решаем уравнение: 49 = (-7)^2 + 14*(-7) + с 49 = 49 - 98 + с с = 98