Напишите самому себе советы как мне стать чемпионом школы по бегу на короткую дис??анцию

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Напишите самому себе советы как мне стать чемпионом школы по бегу на короткую дис??анцию
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Заниматься утром зарядкой 2.Вести правильный образ жизни 3.Правильно питаться 4.Больше времени проводить на свежем воздухе 5.Тренироваться 6.Высыпаться 
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