Напишите уравнение реакций между алюминием и следующими веществами a)хлором;б)кислород;в)серо;г)иодом (одноволтное)

Химия
Напишите уравнение реакций между алюминием и следующими веществами a)хлором;б)кислород;в)серо;г)иодом (одноволтное)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Al+3Cl2=2AlCl3 4Al+3O2=2Al2O3 2Al+3S=Al2S3 2Al+3I2=AlI3
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