Напишите уравнения реакций горения сложных веществ: С3Н4; С4Н6О

Химия
Напишите уравнения реакций горения сложных веществ: С3Н4; С4Н6О
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H4 + 4O2 -> 3CO2 + 2H2OC4H6O + 5O2 -> 4CO2 + 3H2O

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