Напишите все крупные озера мира
География
Напишите все крупные озера мира
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Самыми большими озерами планеты Земли, являются: o озеро Мичиган – 58 тысяч км2; o озеро Гурон – 59,6 тысяч км2; o озеро Виктория – 68 тысяч км2; o озеро Верхнее – 82,4 тысяч км2; o море-озеро Каспийское – 376 тысяч км2.
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