Напишите все крупные озера мира

География
Напишите все крупные озера мира
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самыми большими озерами планеты Земли, являются: o    озеро Мичиган – 58 тысяч км2; o    озеро Гурон – 59,6 тысяч км2; o    озеро Виктория – 68 тысяч км2; o    озеро Верхнее – 82,4 тысяч км2; o    море-озеро Каспийское – 376 тысяч км2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сравните числа:а)0 и -5; б)-37 и -9
Ответить
Алгебра
Есть металлолом двух сортов содержащих 12% и 30% меди. Сколько килограмммов лома каж??ого вида надо взять чтобы получить 180кг сплава содержащего 2...
Ответить
Математика
Найдите значение выражение 2t+5t+3,18=25,3
Ответить
Окружающий мир
Доклад о Питере при Екатерине || от лица гостя
Ответить
Русский язык
Помогите пожалуйста! Подберите к словам синонимы с приставкой пре- и запишите их. Очаровательный,учитель,правонарушение,легенда,наследник,грани...
Ответить