Сравните числа:а)0 и -5; б)-37 и -9
Математика
Сравните числа:а)0 и -5; б)-37 и -9
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Гость:
Так , что ли 0 > -5. -37 < -9
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