народній пісні ходить гарбуз по городу хто такі свояки
Українська мова
народній пісні ходить гарбуз по городу хто такі свояки
Ответ(ы):
Гость:
Буряки.................................
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