Що таке слiпозамкнена система?
Биология
Що таке слiпозамкнена система?
Ответ(ы):
Гость:
Як ви знаєте, орган травлення у вигляді кишкової порожнини вперше виникає у кишковопорожнинних (гідра), але у них ще переважає внутрішньоклітинне травлення (мал. 17, тема 1). Травна порожнина кишковопорожнинних сліпо замкнена і неперетравлені залишки їжі видаляються через рот.
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