Народжена, який член речення???
Українська мова
Народжена, який член речення???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Другорядний член речення ,,означення"
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