Названия каких произведений между героями не было согласия помогите пожалуйста
Литература
Названия каких произведений между героями не было согласия помогите пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
А. С. Пушкин- "Дубровский" .Ссора Троекурова и Дубровского. Н. В. Гоголь .Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
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