Небольшое сочинение на тему я купец в средневековье

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Путь, пройденный западноевропейским купечеством на протяжении XI—XV вв., отражает важнейшие сдвиги, которые происходили в тот период в экономике и культуре Европы. Из заметного, но всё же второстепенного персонажа в жизни аграрного по преимуществу общества, каким купец был в начале средневековья, он постепенно превратился в фигуру первого плана, стал играть ключевую роль в рамках новых экономических отношений. Нас, впрочем, сейчас занимает не столько хозяйственная деятельность купцов сама по себе, сколько купец как человеческий тип. Ментальность купцов во многом существенно отличалась от ментальности рыцарей, духовенства или крестьян. Картина мира, исподволь складывавшаяся в сознании средневекового купечества, кардинально отличалась от той, что существовала в головах представителей других сословий. Профессия и образ жизни деловых людей способствовали выработке новых этических установок, иного типа поведения.