Незнайка решил стать поэтом и принялся сочинять поэмы одну за другой. Он так вошёл в роль, что в понедельник сочинил две поэмы о трудностях поэтического труда, потратив на это целых 2 часа. Во вторник дело пошло веселей, и он с...

Обществознание
Незнайка решил стать поэтом и принялся сочинять поэмы одну за другой. Он так вошёл в роль, что в понедельник сочинил две поэмы о трудностях поэтического труда, потратив на это целых 2 часа. Во вторник дело пошло веселей, и он сочинил за 1 час три поэмы. Среда прошла в творческих муках, дело шло, но не слишком быстро. Однакок вечеру на столе лежали уже шесть поэм, на которые ушло 4 часа. В четверг ничего не сочинялось, потому что в это день Незнайка читал свои поэмы жителям Цветочного города. Пятница дала ещё одну поэму, на которую ушло всего полчаса. В какой день производительность труда Незнайки была самой высокой?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Во вторник - три поэмы/час. 7 класс? Мы недавно решали такую.
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