Номер 1093 (2) помогите пожалуйста

Математика
Номер 1093 (2) помогите пожалуйста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
-56<X<=-41 -55, - 54, - 53, - 52, - 51, -50, -49, -48, -47, -46, -45, -44, -43, -42, -41
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sinA=0,1; AC=6квадратный корень из 11. Найдите А??.
Ответить
Биология
Задача, помогите!!! Леворукий юноша, отец которого был правшой, женился на праворукой девушке у которой все в семье были праворукими. Какова веро...
Ответить
Русский язык
Приведите примеры с чередованием гласных в корне слова; с чередованием согласных в корне слова .
Ответить
Математика
Один мастер изготовил 6 ниток бус, по 38 бусинок в каждой, а другой - 7 ниток бус, по 36 ??усинок в каждой. Какой мастер использовал больше бусинок...
Ответить
Русский язык
Подберите к каждому имени существительному подходящее по смыслу имя прилагатель??ое. Запишите составленные словосочетание. Вставьте пропущенные бук...
Ответить