В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sinA=0,1; AC=6квадратный корень из 11. Найдите А??.
Геометрия
В треугольнике ABC угол C равен 90 градусов, sinA=0,1; AC=6квадратный корень из 11. Найдите А??.
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