Задача, помогите!!! Леворукий юноша, отец которого был правшой, женился на праворукой девушке у которой все в семье были праворукими. Какова вероятность рождения леворукого ребенка?
Биология
Задача, помогите!!! Леворукий юноша, отец которого был правшой, женился на праворукой девушке у которой все в семье были праворукими. Какова вероятность рождения леворукого ребенка?
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