Задача, помогите!!! Леворукий юноша, отец которого был правшой, женился на праворукой девушке у которой все в семье были праворукими. Какова вероятность рождения леворукого ребенка?

Биология

Задача, помогите!!! Леворукий юноша, отец которого был правшой, женился на праворукой девушке у которой все в семье были праворукими. Какова вероятность рождения леворукого ребенка?

Автор: Гость